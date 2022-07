Após perder processo para Johnny Depp, Amber Heard tenta anular resultado e juiz nega pedido

O caso do processo judicial envolvendo Johnny Depp e Amber Heard continua dando o que falar. Após perder o caso, a defesa da atriz tenta anular o resultado e alega que havia problemas com a identidade de um dos jurados que participou do julgamento, porém o juiz não aceitou o pedido e manteve a decisão. Amber terá que pagar uma indenização de US$ 10 milhões ao ex-marido.

Segundo os advogados de Amber, a pessoa identificada nos documentos oficiais como “jurado 15” não nasceu em 1945, como previam os autos, porque foi substituído por seu filho, que tem o mesmo nome e vive na mesma residência que ele. Apesar desse argumento, o juiz do caso não aceitou pôr o veredito sob suspeita e ainda destacou que essa observação poderia ter sido feita antes. Ele afirma que o motivo para ela ter sido levantada agora é o resultado do julgamento.

Além disso tudo, a defesa da atriz também questiona os valores indenizatórios contra Amber, que eles consideram excessivos. No entanto, o apelo também foi ignorado. A equipe jurídica de Johnny Depp também se manifestou e contestou as alegações de Heard, as classificando como infundadas.

O caso

A briga judicial entre Johnny Depp e Amber Heard durou cerca de seis semanas. Ela teve início após o ator abrir um processo de difamação contra a ex-esposa. Amber escreveu um artigo de opinião na qual se dizia vítima de violência doméstica no período em que viveu com ele. O caso se encerrou no mês passado com vitória de Depp.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)