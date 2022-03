Jade Picon curte praia usando biquíni de crochê que está à venda na Praça da República; entenda

Jade Picon, ex-BBB 22, apareceu usando o famoso biquíni de crochê lilás bordado de flores coloridas, em uma manhã de praia, nesta quinta-feira (11). A peça que viralizou e foi vista à venda em uma barra na Praça da República, em Belém, vai ser "pauta" de discussão de uma entrevista que será exibida no Fantástico, no próximo domingo (13).

Em uma publicação feita nas redes sociais, Jade brinca com a peça que virou tendência, assim como todos os looks da influencer digital, que foram usados dentro do ‘BBB 22’. Confira o post da ex-sister:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)