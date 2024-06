Ian McKellen, ator de 85 anos, cai do palco durante peça e é levado ao hospital

O ator Ian McKellen, de 85 anos, caiu do palco durante peça teatral e foi levado ao hospital. Conhecido por interpretar Gandalf na saga “O Senhor dos Anéis” e Magneto em “X-Men”, o artista atuava em uma cena de luta quando se desequilibrou. O incidente aconteceu na última segunda-feira (17), em Londres (Inglaterra).

Ian gritou de dor e foi assistido pela equipe de apoio do Noël Coard Theatre, conforme informações da BBC. O ator estrelava a peça “Player Kings”, adaptação de "Henrique IV", escrita por William Shakespeare. Ele foi levado ao hospital de ambulância e os espectadores, evacuados do teatro.

Ian McKellen como Magneto, de "X-Men" (Divulgação / 20th Century Fox)

De acordo com a equipe médica, Ian McKellen terá uma “rápida recuperação”. O astro deve retornar aos palcos nessa quinta-feira, 20. As apresentações desta terça (18) e quarta-feira (19), foram canceladas, conforme informações do The Guardian. Na peça, o ator interpreta John Falstaff.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)