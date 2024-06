Ator de Stranger Things é expulso de bar após incomodar clientes

De acordo com o jornal Page Six, o ator americano, Noah Schnapp, conhecido por interpretar o jovem Will Byers na série "Stranger Things", da Netflix, teria sido expulso de um bar em Nova York, nos Estados Unidos, após ‘tirar a paz’ de clientes do local.

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (15). Segundo informações, o ator teria insistido para que pessoas que estavam no bar tomassem doses de tequila com ele. Contudo, os clientes se sentiram incomodados pelo fato de Noah não ter idade o suficiente para consumir bebidas alcoólicas, segundo a legislação do país. Nos EUA só é permitido o consumo de bebidas alcoólicas só é permitido após os 21 anos, e o ator ainda tem 19.

Além disso, Noah teria supostamente ficado agressivo e zangado com as pessoas que recusaram a bebida. Algumas pessoas relataram que o artista estava com sinais de embriaguez e os seguranças tiveram que escoltá-lo para fora do local. O ator e seus representantes ainda não comentaram sobre o caso.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)