Idosa 'adota' sapa que entrava em casa e viraliza na web; VÍDEO

Uma idosa de Florânia, no interior do Rio Grande do Norte, chamou atenção da internet após compartilhação seu novo animal de estimação. Dona Maricéo Cruz, de 82 anos, decidiu "adotar" uma sapa que entrava em sua casa à noite e batizou o pet de Sophia Loren, em homenagem à atriz italiana. A idosa, inclusive, dá banho e costura roupinhas sob medida para a nova amiga.

"Ela anda por aí, e à noite ela vem tomar banho aqui debaixo da minha planta... Ficou minha amiga", contou Dona Maricéo em entrevista ao G1.

VEJA MAIS

A amizade inusitada entre a idosa e a sapa logo viralizou nas redes sociais, com diversos vídeos da dupla conquistando milhares de visualizações e comentários. Nas imagens, é possível ver Sophia Loren passeando pela casa, descansando em almofadas e até mesmo tomando banho com a ajuda de Dona Maricéo.

Apesar do carinho e cuidado dispensados à sapa, Dona Maricéo revela ter recebido algumas críticas por parte de algumas pessoas que não compreendem sua relação com o animal. "O povo acha que eu sou sebosa. Sebosa talvez seja a língua de alguém, mas a minha sapinha não diz nada, não fala da vida de ninguém", afirma a idosa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)