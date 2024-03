'Márcio e o Urso': cachorro salsicha viraliza ao ganhar festa com tema de desenho infantil

Na última sexta-feira (23), viralizou nas redes sociais um cachorro salsicha que ganhou uma festa de aniversário temática do desenho Marsha e o Urso, com direito a bolo e parabéns. Chamada de "Márcio e o Urso", a festa feita especialmente para o salsichinha de nome Márcio Victor ficou conhecida pela criatividade e pelo trocadilho divertido com o nome do desenho infantil.

A tutora do animal, Myrella Guimarães, que mora em Jaboatão dos Guararapes (PE), de 25 anos, disse que está sempre em busca e novos temas para homenagear o pet e encantou os internautas com a produção da festa de Márcio.

“Mesmo antes de ter um cachorrinho eu já vinha pensando em nomes. Queria que fosse um nome composto porque gosto de nome de gente em cachorro. Então chamei ele de Márcio Vitor, porque assim posso chamar ele de Psirico também”, brincou ela.

Além de Márcio e o Urso, o salsichinha já teve festas com os temas Bob Márcio, Bruno Márcio, Marciano, Maroon 5 e Marrom Bombom. A tutora disse que tem uma lista no celular com todos os temas que ainda pretende fazer.

Myrella conta que ter um cachorrinho sempre foi um sonho, mas que a família dela nunca teve condições de cuidar de um. Ao ser pedida em casamento pelo noivo, ela foi presenteada com Márcio Victor, que agora é o seu maior xodó.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com