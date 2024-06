Brasil ocupa 20º lugar na lista de países com maior tamanho médio de pênis; veja o ranking

Em um estudo publicado pelo World Population Review (WPR) em 2024, a crença popular de que o tamanho do pênis está ligado à altura ou ao tamanho das mãos foi finalmente desmistificada. A pesquisa, que analisou dados de 142 países, também revela que o Brasil se encontra na 20ª posição entre os países com maior tamanho médio do pênis, com 15,70 cm.

O estudo, que teve como objetivo principal fornecer dados demográficos e populacionais globais atualizados, chegou à conclusão de que o comprimento médio mundial de um pênis ereto varia entre 12,9 cm e 13,92 cm.

Ao contrário do que muitos acreditam, a altura de uma pessoa não tem relação com o tamanho do seu pênis. A pesquisa também desfaz o mito de que o tamanho do pênis pode ser determinado pelo tamanho das mãos ou dos pés de alguém.

Apesar de não estar entre os líderes do ranking, o Brasil se encontra na 20ª posição entre os países com maior tamanho médio do pênis, com 15,70 cm. Os três primeiros colocados da lista são Sudão (17,95 cm), República Democrática do Congo (17,93 cm) e Equador (17,59 cm). Já os países com menor média nesse quesito são Tailândia (9,43 cm), Coreia do Norte (9,60 cm) e Camboja (9,84 cm).

O estudo do WPR também destaca que, embora o tamanho do pênis possa ter um impacto significativo na autoestima do homem, ele não possui qualquer relação com a taxa de fertilidade, o número de nascimentos ou a quantidade de parceiros sexuais.

Confira o ranking

1º. 17,95 cm - Sudão

2º. 17,93 cm - República Democrática do Congo

3º. 17,59 cm - Equador

4º. 17,33 cm - República do Congo

5º. 17,31 cm - Gana

6º. 17,00 cm - Nigéria

7º. 16,93 cm - Venezuela

8º. 16,82 cm - Líbano

9º. 16,75 cm - Colômbia

10º. 16,65 cm - Camarões

11º. 16,30 cm - Jamaica

12º. 16,28 cm - Quênia

13º. 15,99 cm - República Dominicana

14º. 15,89 cm - Senegal

15º. 15,87 cm - Cuba

16º. 15,79 cm - Nova Zelândia

17º. 15,78 cm - Zâmbia

18º. 15,75 cm - Belize

19º. 15,73 cm - Angola

20º. 15,70 cm - Brasil

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)