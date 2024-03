Atriz de X-Men revela diagnóstico de câncer de mama

No seu perfil no Instagram, Olivia Munn tornou público seu diagnóstico de câncer de mama. Na quarta-feira (13), a atriz compartilhou uma galeria de fotos e vídeos de momentos em que estava no hospital.

A artista livia Munn foi escolhida para o papel de Psylocke no filme da saga X-Men, Apocalipse.

"Fui diagnosticada com câncer de mama. Espero que, ao compartilhar isso, ajude outras pessoas a encontrarem conforto, inspiração e apoio em sua própria jornada", diz a legenda.

Na postagem, Munn também compartilhou uma declaração que começava afirmando: “Em fevereiro de 2023, na tentativa de ser proativa em relação à minha saúde, fiz um teste genético que verifica 90 genes diferentes relacionados ao câncer.”

“Testei negativo para todos, incluindo BRCA [o gene relacionado ao câncer de mama mais conhecido]. Minha irmã Sara também havia testado negativo”, escreveu a artista. “Ligamos uma para a outra e comemoramos por telefone. Naquele mesmo inverno, também fiz uma mamografia normal. Dois meses depois, fui diagnosticada com câncer de mama.”

A estrela de X-Men aproveitou para explicar que passou por quatro cirurgias nos últimos 10 meses, incluindo uma mastectomia dupla realizada 30 dias após sua biópsia. Ela disse que também houve muitos dias na cama, com isso ela aprendeu “mais sobre câncer, tratamento do câncer e hormônios do que jamais poderia imaginar”.

“Surpreendentemente, só chorei duas vezes”, escreveu ela. “Acho que não senti que havia tempo para chorar.”

Segundo Munn, seu ginecologista detectou seu câncer optando por calcular seu “Escore de Avaliação de Risco de Câncer de Mama”, que, segundo ela, “analisava fatores como minha idade, histórico familiar de câncer de mama e o fato de ter tido meu primeiro filho após os 30 anos.”

“Por causa desse escore, fiz uma ressonância magnética, que levou a uma ultrassonografia, que, então levou a uma biópsia”, escreveu Munn. “A biópsia mostrou que eu tinha câncer Luminal B em ambos os seios. O Luminal B é um câncer agressivo e de rápida progressão.”

A artista disse se considerar “sortuda” por termos “detectado a tempo, de modo que tive opções”. “Quero o mesmo para qualquer mulher que possa ter que enfrentar isso um dia”, escreveu ela em sua declaração. “Peça ao seu médico para calcular seu Escore de Avaliação de Risco de Câncer de Mama.”

Ela aproveitou ainda para agradecer seus amigos e familiares por seu apoio, incluindo seu parceiro, o comediante John Mulaney, com quem tem um filho pequeno, Malcolm.