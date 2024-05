2ª temporada de 'Os Anéis do poder' chega na Amazon Prime em teaser épico

Após quase dois anos de espera, os fãs da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder poderão, finalmente, acompanhar a segunda parte dessa história emocionante que conquistou o público em 2022. A segunda temporada da série chegou na Amazon Prime Vídeo com um teaser épico e emocionante.

A prévia revela os desdobramentos das batalhas do primeiro ano, com Galadriel (Morfydd Clark), elfos, numenorianos e o retorno do lorde sombrio Sauron. Veja:

Ambientada eras antes dos filmes, os Anéis do Poder expande o universo de J.R.R Tolkien na ficção, com trama milenar.

O anúncio também foi feito pelas redes sociais oficiais da série.

Quando vai ao ar a segunda temporada de Os Anéis do Poder?

A segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder retorna ao streaming em 29 de agosto deste ano, no catálogo da Prime Vídeo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com