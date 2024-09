Gusttavo Lima retorna ao Brasil para shows no Pará após Justiça revogar prisão

Após a Justiça de Pernambuco revogar o mandado de prisão preventiva contra Gusttavo Lima, o cantor sertanejo anunciou que retomará sua agenda de shows no Brasil, incluindo duas apresentações no estado do Pará. Na próxima sexta-feira (27/09), ele se apresentará em Marabá, e, no sábado (28/09), em Parauapebas.

O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão foi o responsável por revogar a prisão do artista sertanejo na última terça-feira (24/09). Além de anular a decisão, o magistrado também suspendeu a apreensão do passaporte e do certificado de registrado de arma de fogo de Gusttavo Lima, bem como seu porte de arma.

Relembre o caso

Gusttavo Lima estava em Miami, nos Estados Unidos, quando o mandado de prisão foi decretado, no dia 23 de setembro, como parte da Operação Integration. O cantor foi alvo de investigações por suspeita de crimes de lavagem de dinheiro e participação em atividades de jogos ilegais.

As acusações também incluem a ocultação de R$ 9,7 milhões recebidos por meio de depósitos da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, além da aquisição de uma participação de 25% na empresa "Vai de Bet", apontada como operadora de jogos ilegais.

Apesar das acusações, o cantor afirmou ser inocente e deixou o Brasil antes do pedido de prisão ser expedido. Seu nome chegou a ser inserido no sistema da Polícia Federal nos aeroportos brasileiros.