Prisão de Gusttavo Lima é revogada pela justiça

O pedido de prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima foi revogado pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nesta terça-feira (24).

O magistrado também suspendeu as demais medidas cautelares impostas pela juíza Andrea Calado, como a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo de Lima.

A ordem de prisão contra o cantor foi emitida com base em investigações da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em jogos de apostas. O artista não chegou a ser preso, já que está nos Estados Unidos.

A defesa de Lima entrou com o pedido de habeas corpus na noite da última segunda-feira (23), após Eduardo Guilliod Maranhão autorizar a soltura da influenciadora Deolane Bezerra, que foi liberada da prisão nesta terça-feira (24). A decisão foi tomada nesta tarde.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)