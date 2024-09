Defesa do cantor Gusttavo Lima quer revogar prisão com base no caso de Deolane Bezerra

A defesa do cantor sertanejo Gusttavo Lima pretende solicitar a revogação de sua prisão preventiva. O advogado do artista, Nelson Wilians, disse que vai recorrer com base à mesma decisão judicial que beneficiou a influenciadora Deolane Bezerra.

Nesta decisão, que que revogou a prisão de outros investigados na Operação Integration, a defesa protocolou um pedido semelhante para obter sua liberdade.

“Solicitamos a reconsideração da decisão do Tribunal de Justiça em favor dos dois donos da Vai de Bet e despachamos o pedido em Recife”, explicou Wilians.

Nelson destacou que a linha de defesa é a mesma adotada para outros envolvidos, com a ressalva de que não há restrições para o exercício da profissão de Gusttavo Lima como artista.

No mandado de prisão expedido contra Gusttavo Lima pela Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira (23), a juíza Andréa Calado da Cruz afirma que as empresas Balada Eventos e Produções Ltda. e GSA Empreendimentos e Participações Ltda, de propriedade do artista, são suspeitas de ocultar valores de casas de apostas online. Conforme as investigações, os empreendimentos receberam, desde 2023, cerca de R$ 49,4 milhões da Esportes da Sorte e da Vai de Bet, que são investigadas na operação.