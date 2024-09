‘Eu não fiz nada de errado’, diz Gusttavo Lima após ter prisão preventiva decretada

Após a Justiça de Pernambuco decretar, nesta segunda-feira (23/09), a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, o artista decidiu se pronunciar e afirmou estar em viagem a Miami, nos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias, que conversou com o cantor por telefone.

Durante a conversa, Gusttavo Lima declarou ser inocente e expressou confiança na revogação da prisão. "Eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus", disse o sertanejo.

A defesa do cantor emitiu uma nota oficial classificando a decisão judicial como "injusta" e "sem fundamentos legais".

“A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na Justiça brasileira. O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país, e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana”, disse a defesa em um trecho do pronunciamento.