Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre Bets

A Justiça de Pernambuco decretou, na tarde desta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima. A medida faz parte da Operação Integration, que foi deflagrada em 4 de setembro e também resultou na prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra e outros investigados no mesmo dia. Anteriormente, a Justiça já havia determinado o bloqueio de R$ 20 milhões em bens da empresa Balada Eventos, da qual Gusttavo Lima é um dos sócios. A operação investiga uma suposta organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi publicada depois que o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, solicitando que novas diligências fossem realizadas e recomendando a substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares.

No mesmo dia da deflagração da operação, entre as diligências da operação, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião da empresa Balada Eventos e Produções. A aeronave, de prefixo PR-TEN, foi recolhida por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior paulista.

Na época, o advogado da Balada Eventos e Produções, Cláudio Bessas, informou ao g1 que o avião em questão foi vendido por meio de contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB-Anac), para a empresa J.M.J Participações.

“Portanto, a empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão”, disse Bessas.

Pronunciamento de Gusttavo Lima sobre avião apreendido

O cantor sertanejo se pronunciou no dia seguinte pelas redes sociais dizendo que não tem ligação com o avião apreendido pela Operação Integration.

“O bebê não pode pegar uma semana de descanso! Estão dizendo aí que o meu avião foi preso, gente…Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia”, afirmou o cantor.