Gusttavo Lima é sondado para disputar vaga no Senado em 2026

Depois de revelar que vai diminuir o número de shows para descansar e ficar com a família, em 2025, Gusttavo Lima pode mudar de assumir novas demandas até 2026.

De acordo com o Metrópoles, o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado sondou o cantor para disputar uma vaga no Senado ns próximas eleições. De olho na corrida à Presidência, político vê no artista uma ponte para aproximá-lo ainda mais do segmento bolsonarista.

A ideia de Caiado é que Gusttavo Lima faça dobrada com a sua mulher, Gracinha Caiado, que também será candidata ao Senado.

A conversa sobre a entrada do sertanejo na política já ocorria, mas ganhou novo contorno durante o cruzeiro promovido pelo cantor para comemorar seu aniversário de 35 anos, idade mínima para quem quer concorrer ao Senado Federal. Na ocasião, Caiado chegou a tirar férias para poder acompanhar o amigo na viagem internacional no início deste mês.

A proposta é lançar Gusttavo Lima em um partido grande e com tempo de TV considerável, e Gracinha pelo União Brasil, partido do governador. A dupla faria dobradinha na chapa que apoiaria Ronaldo Caiado à Presidência da República. Em 2026, estarão em jogo duas vagas ao Senado em cada estado, possibilitando uma campanha que vincule a candidatura da atual primeira-dama de Goiás à de Gusttavo Lima.

A escolha antecipada dos dois candidatos apoiados por Caiado para o Senado Federal serviria ainda para reduzir a pressão de aliados interessados na disputa.