Gusttavo Lima em Belém: Bis Entretenimento anuncia ‘Embaixador’ como atração do Fest Music

O cantor Gusttavo Lima foi confirmado como uma das atrações do Fest Music, programado para ocorrer no dia 30 de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém. O anúncio foi realizado na noite de segunda-feira (26) através das redes sociais da Bis Entretenimento, agência responsável pelo evento. A confirmação gerou grande repercussão entre os internautas, que expressaram sua empolgação com a presença do artista.

"Eu tô mais confirmada que ele", disse uma internauta. "Nunca esperei tanto por esse momento", disse uma segunda.

O Fest Music, já consagrado na região Norte do Brasil, promete uma edição marcante este ano, com a presença de grandes nomes da música atual. A foto de divulgação do evento indica a diversidade de ritmos que estarão presentes, como sertanejo, eletrônico, forró, pop, rock, hip-hop, axé e pagode.