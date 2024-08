VÍDEO: Show de Gusttavo Lima e Nattan é confirmado em Belém

O cantor Nattan lançou nesta quinta-feira, 8, seu novo álbum, "Estilo Nattanzinho", com uma festa de lançamento marcada para um bar na Pedreira, em Belém. O diretor da Bis Entretenimento, Calilo Kzam, revelou que o artista fará um show na capital paraense no final do ano ou início do próximo.

Além do show de Nattan, foi confirmado também o show de Gusttavo Lima em Belém. “O que eu posso adiantar é que provavelmente teremos mais eventos abertos ao público. A população realmente abraçou o Pararrá de uma forma que não esperávamos”, disse Kzam.

Ele continuou: “Trabalhamos muito para isso, e temos novidades bem legais a caminho. Alguém me contou que Gusttavo Lima está vindo também. E o Nattan, vai voltar? Sim, o Nattan está previsto para o final deste ano ou início do próximo, não falta muito”, afirmou.

