Gusttavo Lima se une a Wesley Safadão em live pelo YouTube; saiba como assistir

Experiente quando o assunto é live, agora Gusttavo Lima se uniu a Wesley Safadão e juntos vão realizar uma grande live musical, nesta terça-feira (13), às 20h. Misturando muito sertanejo e forró, os maiores ícones brasileiros da música ainda vão trazer convidados para essa festa.

Seu Desejo, Eric Land, Rey Vaqueiro, Heitor Costa, Natanzinho Lima, Devinho Novaes, Kaelzinho Ferraz, Mari e Rayane, Marcynho Sensação, Rafinha o bom de verdade, Milsinho Toque Dez e Silfarley completam o time musical da live.

Durante a pandemida, entre 2020 a 2021, Gusttavo Lima realizava transmissões ao vivo com mais de 5 horas. Ele mostrava espontaneidade e muita música boa nas lives. Assim como Safadão.

Em 2023, o sertanejo lançou o single Oi Vida, com a participação do cearense. A música faz parte do projeto Paraíso Particular, foi assinada pelo próprio Gusttavo Lima, que voltou a compor, em parceria com Denner Ferrari, Vinni Miranda, Renno Poeta e Marco Esteves.