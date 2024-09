Verdadeiro nome de Gusttavo Lima surpreende internautas; Saiba qual é

Após a notícia do mandado de prisão contra o cantor Gusttavo Lima tomar conta das redes sociais desde a última segunda-feira (23), diversos internautas ficaram confusos ao ver que o pedido emitido pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estava direcionado à Nivaldo Batista Lima. Foi então que o verdadeiro nome do artista virou tópico.

VEJA MAIS

O que poucos sabem é que durante a sua carreira, o cantor sertanejo passou por uma transformação significativa em sua identidade artística.

Antes de adotar o nome pelo qual ficou conhecido, Lima se apresentava com seu nome de batismo, Nivaldo, em bares de sua cidade natal, Patos de Minas (MG), durante a adolescência. Segundo entrevista que concedeu à Globo, ele adotou o nome Gusttavo, apenas em 2006, quando fez dupla sertaneja com um amigo, chamado Alessandro.

De acordo com o cantor, a sonoridade “Nivaldo e Alessandro” não combinava. Após receberem críticas, “Gustavo” surgiu. Após o fim da dupla, ele resolveu manter o nome artístico, adicionando um “t” a mais na grafia.

"Já existia um cantor chamado Gustavo Lima na Argentina, se não me engano. Aí não daria para fazer algumas questões comerciais, além de, claro, as redes sociais. Colocamos um 'T' a mais e deu tudo certo", contou ele à Globo.

Nesta terça-feira (24), Lima teve a prisão preventiva revogada. O artista não chegou a ser preso, pois estava em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, no momento em que a ordem foi emitida.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)