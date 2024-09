Shows de Gusttavo Lima no Pará estão confirmados após pedido de prisão ser revogado, afirma advogado

Após a decisão da Justiça de Pernambuco, que revogou o pedido de prisão do cantor Gusttavo Lima na tarde desta terça-feira (24), o advogado do sertanejo confirmou que a agenda de shows será mantida, incluindo as duas apresentações no Pará.

Gusttavo Lima tem apresentações programadas para o dia 27 de setembro em Marabá e no dia 28 de setembro em Parauapebas, ambas ainda confirmadas. Em entrevista à CNN, o advogado Cláudio Bessa tranquilizou os fãs e garantiu que todos os shows serão realizados conforme o planejado.

"Eu quero tranquilizar todos os fãs do Gusttavo pelo Brasil e mundo afora, agradecer pelo carinho e pelas mensagens de solidariedade que foram enviadas a ele. Eu quero tranquilizá-los que a agenda do Gustavo está mantida e todos os shows serão perfeitamente executados pelo cantor", afirmou o advogado.

Questionado sobre os próximos passos do artista após o episódio, o advogado garantiu que Gusttavo Lima provará sua inocência. "Eu não posso antecipar situações que envolvam a defesa técnica do artista, mas posso dizer que estamos trabalhando com tudo que possa vir pela frente e provar de uma vez por todas que o Gusttavo ou suas empresas não têm nenhuma ligação com o objeto dessa operação deflagrada no estado de Pernambuco", completou o defensor.

VEJA MAIS

Pedido de prisão revogado

O pedido de prisão preventiva do cantor foi revogado pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nesta terça-feira (24). Além disso, o magistrado suspendeu as demais medidas cautelares impostas pela juíza Andrea Calado, como a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo de Gusttavo Lima.

A ordem de prisão foi emitida durante da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos de apostas. O cantor, que estava nos Estados Unidos durante a emissão do mandado, não chegou a ser preso.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, os advogados de Gusttavo Lima reafirmaram que todas as transações investigadas foram feitas legalmente e destacaram a "vida limpa" do cantor. O comunicado também anunciou que medidas judiciais serão tomadas para "obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)