Por que Deolane Bezerra foi presa novamente? Entenda o que aconteceu com a influenciadora

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi novamente presa na tarde desta terça-feira (10), um dia após deixar a Colônia Penal Feminina do Recife, onde estava detida. A prisão foi decretada pela Justiça de Pernambuco devido ao descumprimento das medidas cautelares impostas para sua prisão domiciliar.

Deolane, que havia deixado o presídio na segunda-feira (9) após a colocação de uma tornozeleira eletrônica, se dirigiu ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, com a intenção de assinar os documentos necessários para retornar à sua mansão em São Paulo. No entanto, ao chegar ao fórum, a influenciadora foi informada sobre a revogação de sua liberdade condicional e, novamente, detida pela Polícia Civil.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) justificou a nova prisão pelo fato de Deolane ter violado as regras determinadas pela Justiça, que incluíam a proibição de se manifestar publicamente por meio de redes sociais, imprensa ou qualquer outro meio de comunicação. De acordo com as exigências, a influenciadora também não poderia ter contato com outros investigados e deveria permanecer em casa todos os dias, inclusive nos fins de semana.

Como Deolane descumpriu as medidas judiciais?

Na segunda-feira, ao deixar o presídio, Deolane foi flagrada falando com a imprensa e com as pessoas que aguardavam sua saída. Ela declarou que considerava sua prisão anterior "criminosa" e acusou abuso de autoridade por parte do delegado responsável. "Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada", disse à imprensa.

Sua conta no Instagram, com 21,6 milhões de seguidores, também publicou uma foto com uma fita na boca formando um "X", acompanhada da legenda "Carta aberta…".

A prisão de Deolane Bezerra está ligada à Operação Integration, que desarticulou uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema ilegal de lavagem de dinheiro e jogos de azar. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece presa após ter seu pedido de habeas corpus negado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)