Deolane Bezerra descumpre ordem judicial logo após deixar a prisão

Na tarde desta segunda-feira (9/09), em Recife (PE), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra descumpriu uma ordem judicial logo após ser liberada da prisão. A Justiça havia determinado que ela cumprisse prisão domiciliar em seu endereço residencial, mas, assim que deixou a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, onde estava desde o último dia 4, Deolane ignorou as imposições.

Entre as condições estabelecidas pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, conforme documentos obtidos pelo portal Metrópoles, estava a proibição de se manifestar nas redes sociais ou falar com a imprensa. No entanto, ao sair da prisão, Deolane falou com jornalistas que aguardavam do lado de fora da unidade. Na entrevista, ela criticou o Estado de Pernambuco, afirmando: “Abuso de autoridade do Estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”. A influenciadora, que possui 21,5 milhões de seguidores no Instagram, desafiou abertamente a ordem judicial.

Além de não falar com a imprensa, o magistrado determinou que Deolane seja monitorada por tornozeleira eletrônica, compareça às convocações judiciais e evite contato com os outros investigados. Sua mãe, que foi presa no mesmo dia, continua detida.

As prisões fazem parte da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, em andamento desde abril de 2023.

Apesar das restrições, Deolane voltou a se manifestar em seu Instagram. Ela postou uma foto com a boca coberta por um papel com um X vermelho, acompanhada da legenda enigmática: “Carta aberta...”. A imagem remete à carta divulgada no perfil da influenciadora no domingo (8/9).