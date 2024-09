Fãs organizam manifestação em frente à prisão pedindo soltura de Deolane: 'Solta a mãe'

Fãs da influenciadora digital Deolane Bezerra se reuniram em frente à prisão nesta quinta-feira (5) em uma manifestação para pedir sua libertação. A advogada, que foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa acusada de praticar lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais, deu entrada no Instituto Bom Pastor, a Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco, junto com sua mãe, Solange Bezerra.

Os seguidores, que se reuniram em frente ao presídio, seguravam cartazes em apoio à influenciadora e chegaram a fazer um "plantão" no local. As imagens da manifestação foram compartilhadas por Daniele Bezerra, irmã de Deolane, em um vídeo publicado no Instagram. Nos vídeos, os admiradores demonstravam seu carinho e gritaram palavras de apoio: "Deolane, eu te amo! Deolane, eu te amo!".

Além disso, alguns fãs seguravam cartazes em apoio a influenciadora. "Solta a mãe Deolane" e "a mãe tá estourada, esquece" são algumas frases que aparecem no vídeo.

A audiência de custódia da influenciadora está marcada para esta quinta-feira (5), e será realizada no próprio Instituto Bom Pastor. Nessa audiência, será avaliada a operação que levou à sua prisão, decidindo se Deolane permanecerá detida ou se poderá responder ao processo em liberdade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)