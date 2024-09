Irmãs de Deolane Bezerra são barradas na entrada da penitenciária

Dayanne e Daniele Bezerra, tentaram visitar a irmã, Deolane e a mãe, Solange Bezerra, mas foram impedidas. No entanto, a defesa de Deolane afirmou que as irmãs tentarão obter autorização para entrada na próxima quinta-feira (5/09), a partir das 8h. A audiência de custódia, que irá definir o destino de Deolane e Solange acontecerá no mesmo dia.

Mãe e filha estão presas na Colônia Penal Feminina de Recife, em Pernambuco. Elas são suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a práticas de jogo de azar.

Mais cedo, Dayanne e Daniele usaram as redes sociais para comentarem o caso. "A gente só sai de lá com elas. E vocês não conhecem a gente e do que somos capazes", disseram em um vídeo publicado no Instagram.

Emocionada, Dayanne completou: "Deus é nossa equipe, está aqui e Ele fará o que os olhos humanos não podem enxergar: justiça."

A prisão de Deolane Bezerra ocorreu em um hotel no bairro de São José, no centro de Recife, como parte da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro iniciado em abril de 2023. A operação conta com a colaboração da Interpol e das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba, Goiás e Minas Gerais. Ao todo, 170 policiais participam da investigação.