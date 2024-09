Antes de ser presa, Deolane Bezerra exibe momentos em família durante viagem para Pernambuco

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira (4) em uma operação da Polícia Civil contra um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, havia compartilhado nas últimas horas momentos de uma viagem com a família para Pernambuco. Em seus stories no Instagram, Deolane mostrou a casa onde cresceu em Vitória de Santo Antão, relembrando a infância ao lado da avó e da mãe, Solange Bezerra.

As postagens da influenciadora também mostram fotos antigas de sua mãe, Solange Bezerra, o reencontro com outros familiares. A viagem em família aconteceu pouco antes de Deolane ser alvo da Operação Integration, que mobilizou cerca de 170 agentes em diversas cidades do país, incluindo Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. De acordo com as investigações, a organização criminosa desarticulada pela polícia lavava milhões de reais provenientes de jogos de azar ilegais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)