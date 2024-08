VÍDEO: Deolane Bezerra comemora vitória em processo ao som de Wanderley Andrade

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra compartilhou com seus seguidores a notícia de que ganhou um processo judicial. Deolane celebrou a vitória ao som do hit paraense “Traficante do Amor”, do cantor Wanderley Andrade.

“O meu jurídico acabou de me informar que ganhamos mais uma ação. Esta é a quarta. Cuidado, viu? Internet não é terra sem lei”, comentou Deolane, que recebeu R$ 20 mil por danos morais. O processo foi iniciado em 2022 após a publicação de um vídeo difamador sobre a advogada em um perfil na internet.

ASSISTA: