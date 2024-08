Musa do Vasco revela que jogador do Flamengo a convidou para sexo a três com a esposa

Bia Fernandes, conhecida como Musa do Vasco, revelou recentemente uma proposta inesperada que recebeu de um jogador do Flamengo. A influenciadora compartilhou que o atleta, cujo nome não foi divulgado, ofereceu R$ 5 mil para que ela participasse de um ménage com ele e sua esposa.

"É normal casais gostarem de receber uma terceira pessoa no sexo. Já até havia recebido esse tipo de convite de anônimos, mas de famoso foi a primeira vez. Não estou à venda. Também não quero sexo casual, ainda mais com duas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas acham que podem comprar os outros", afirmou Bia em entrevista à sua assessoria.

Bia também explicou que, embora tenha ficado irritada com a proposta, decidiu não expor o jogador, principalmente porque não possui provas da oferta, uma vez que a mensagem era temporária. "Xinguei. Mas não vou expor porque não tenho provas, pois era uma mensagem temporária. E eu também não gosto desse tipo de coisa. Recebi a proposta, recusei, agora para que vou expor uma coisa íntima do casal? Acho isso sujo", disse Bia, justificando sua escolha de manter o anonimato do atleta.

Desde que começou a criar conteúdo adulto para as plataformas Privacy e OnlyFans, propostas como essa têm se tornado mais frequentes na vida de Fernandes. Um seguidor chegou a oferecer R$ 100 mil para ter relações sexuais com ela. No entanto, Bia faz questão de deixar claro que essas ofertas não estão alinhadas com seus valores, reforçando que não se envolve em programas.

"Não faço programa. Vou expor o maluco aqui, porque não estou aguentando mais", desabafou Bia ao expor o seguidor que fez a oferta indecente.