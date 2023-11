Grupo de k-pop KARD expõe Raul Gil: 'Ele era racista e não percebemos'

Os integrantes do grupo sul-coreano KARD disseram ter sido vítimas de racismo por parte de Raul Gil. A banda participou do programa comandado por ele quando esteve em turnê no Brasil, em 2017. Em entrevista ao Archive K, a cantora Jiwoo e os colegas afirmaram que Raul Gil foi racista ao fazer piada com o fato de serem asiáticos e que só depois foram perceber a gravidade de tudo que ouviram.

"No começo, quando fui ao Brasil, sofri muita discriminação racial. Era um programa de TV ao vivo de grande audiência com uma pessoa que era praticamente o MC [mestre de cerimônias] da nação. E ele era racista e nós não percebemos isso na época. Ainda há muitas coisas que ficaram para trás. Mesmo naquela época, quando percebi, doeu muito. Se ao menos soubéssemos disso quando foi ao ar, nós teríamos ficado quietos sem fazer nada?", recordou Jiwoo.

Jiwoo relembrou que, no programa, o apresentador ironizou o formato dos olhos do quarteto e que teria pedido para os integrantes "abrirem os olhos".Em seguida, disse que japoneses, coreanos e chineses "falavam pouco" e chegou a imitar o sotaque e a forma como os membros do KARD falavam.

"Eu era muito nova e inocente naquela época. Eu só fiquei sorrindo sem saber de nada. Eu me senti idiota depois de ver o vídeo", lamentou a vocalista.

Ainda na entrevista, J.seph lamentou o fato de ter continuado no programa. "Eu poderia ter levantado e ido embora. Fomos tão idiotas que ficamos ali parados, eu estava sorrindo porque eu não sabia que ele estava sendo racista", contou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires editora web de OLiberal.com)