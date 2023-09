Anitta apresenta funk e K-Pop, leva prêmio e é aplaudida de pé no VMA; veja os melhores momentos

Na noite desta terça-feira (12), Anitta foi destaque no Video Music Awards (VMA) da MTV. A cantora marcou presença no palco da premiação três vezes durante a cerimônia realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela repetiu o feito do ano passado e ganhou na categoria "Best Latin", dessa vez com um funk.

Além do prêmio, Anitta apresentou um medley com hits de seu novo álbum e uma parceria com um grupo de k-pop. Em todas as vezes, a cantora foi ovacionada pela plateia com dezenas de famosos, como Taylor Swift, Selena Gomez e Shakira. Veja os melhores momentos de Anitta no VMA 2023.

Primeiro look da noite

Anitta pisou no pink carpet do VMA com um vestido preto de decote profundo. A peça faz parte da coleção de alta-costura da marca de grife italiana Schiaparelli. A saia do vestido é super transparente e continua até os braços e mão da cantora. Já o top é tomara que caia na cor dourada.

No entanto, o que mais chamou atenção foi o decote em formato de fechadura que mostrava toda a abarriga de Anitta.

Premiação

O momento que Anitta recebe o prêmio viralizou nas redes sociais, pois aparece Taylor Swift a aplaudindo de pé. (Reprodução/Twitter)

Pelo segundo ano consecutivo, Anitta levou o prêmio de "Best Latin", com o clipe polêmico de "Funk Rave". Essa é a primeira vez que um funk ganha na categoria, isso porque no ano passado a cantora ganhou com "Envolver", um reggaeton. Ao todo, a cantora recebeu mais de 94 milhões de votos do público.

A brasileira concorria na mesma categoria contra Bad Bunny, Shakira e Rosalía. O prêmio foi entregue pelas mãos do rapper Fat Joe e pela cantora Thalía. No discurso, Anitta agradeceu a gravadora, a empresária, os fãs e ela mesma.

Performance de funk

Anitta levou ao palco um balé composto 100% por brasileiros. (Reprodução/Twitter)

Anitta levou um verdadeiro baile funk carioca para o palco do VMA 2023. A atriz Madeline Clyne, de "Outer Banks", anunciou a performance da cantora, que apresentou um medley de seu novo projeto, "A Favela Love Story".

A performance contou com os hits "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used To Be", além do trecho de "Grip", que ainda não foi lançada. A música inédita conta com o sample de "O Baile Todo (Só as Cachorras)", do Bonde do Tigrão.

O look da apresentação contava com as cores do álbum e a bandeira do Brasil estampada no peito.

Performance de K-Pop

Yeonjun, do TXT, e Anitta durante a performance de "Back for More". (Reprodução/MTV)

A cantora brasileira continuou a dominar o VMA e se apresentou ao lado do grupo de K-Pop Tomorrow X Together, conhecido também como TXT. Juntos, eles performaram a música "Back for More" pela primeira vez, sem ao menos ter sido lançada.

Na apresentação, o grupo começou sozinho no palco e, depois, Anitta aparece com o quarto e último look da noite. Durante a música, ela até arriscou alguns passos da coreografia ao lado dos cinco integrantes do TXT.

