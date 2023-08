Grupo de K-Pop 'Twice' anuncia show no Brasil; veja data e valor do ingresso

O grupo de K-pop ‘Twice’ anunciou nesta segunda-feira (28), o primeiro show no Brasil e na América Latina! Segundo a divulgação, o grupo fará uma apresentação única em 2024, na cidade de São Paulo.

Essa será a primeira vez da girlband formada por Tzuyu, Nayeon, Jihyo, Dahyun, Momo, Sana, Jeongyeon, Mina e Chaeyoung na América Latina. O evento faz parte da terceira parte da turnê mundial ‘Ready to Be World Tour’ e acontecerá no dia 6 de fevereiro, no Allianz Parque.

Até o momento, ainda não foram divulgadas mais informações sobre valores de ingressos e compras.

Twice

O grupo de nove artistas foi formado em 2015, no reality show ‘Sixteen’. Composto por Tzuyu, Nayeon, Jihyo, Dahyun, Momo, Sana, Jeongyeon, Mina, e Chaeyoung, o grupo de cantoras K-pop está entre as mais populares da Coreia do Sul e da Ásia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)