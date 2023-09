Lançamento com grupo de K-pop abre caminho para Anitta na Ásia

Depois dos Estados Unidos, Europa e América Latina, chegou a hora de Anitta conquistar a Coreia! A cantora brasileira lançou na madrugada desta sexta-feira, 15, o single "Back For More", em parceria com a boyband de K-pop Tomorrow X Together, também conhecida como TXT.

Na música, Anitta e TXT misturam o pop com a batida clássica do funk carioca. Em menos de 6 horas de lançamento, clipe já havia atingido a marca de quase 700 mil visualizações no YouTube e já alcançou o Top 1 no iTunes Brasil. Mesmo com o lançamento sendo tarde da noite, a música agitou a internet. Fãs da "Aninha" ressaltaram o feat e comentaram que a parceria entre a cantora brasileira e a boyband coreana havia sido uma das melhores colaborações da carreira de Anitta e do ano.

