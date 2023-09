Ludmilla desfaz curtida em post que criticava Anitta e se manifesta: 'vai tomar no c*'

Ludmilla, que estava desfrutando de uns "dias de descanso" em Angra dos Reis, teve sua tranquilidade interrompida por uma polêmica nas redes sociais na noite de quarta-feira (13). Um print que circulou no Twitter exibia o que parecia ser uma curtida da conta da cantora em uma publicação que criticava a Anitta.

No tweet que Ludmilla supostamente curtiu, um usuário expressou sua opinião sobre a participação de Anitta no VMA, comentando: "É tipo tudo muito artificial. Ela claramente é muito conectada lá fora e aí todo evento performa uma música que ninguém conhece, ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional”. A curtida repercutiu nas redes sociais, com muitos interpretando isso como uma indireta.

Print que circulou nas redes sociais mostra curtida de Ludmilla em tweet que criticava Anitta. (Reprodução/Twitter)

Alguns momentos depois, a cantora decidiu esclarecer a situação publicamente, sugerindo que a curtida não foi dada por ela, mas sim por alguém que cuida de suas redes sociais. Ela explicou que desfez a ação e enfatizou que estava de férias, longe das redes sociais. “Gente tô em Angra 'dias de descanso', se reparar nem postando nada eu tô, porque não tô online, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada, mas na hora não foi ninguém né, ok”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Logo em seguida, a cantora fez outra publicação demonstrando sua raiva. "Na moral, vai tomar no c*, mano, c*ralho que ódio", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)