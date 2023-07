Fãs de Ludmilla batem recorde histórico de doação de sangue em troca de ingressos para o 'Numanice'

Graças aos fãs da cantora Ludmilla, o número de doações de sangue registradas na última quarta-feira (5) alcançou um recorde histórico no Hemorio, no Rio de Janeiro, desde a inauguração da instituição em 1944. Foram realizadas impressionantes 500 doações em um único dia, durante uma campanha que continuará até esta sexta-feira (7).

A cantora anunciou generosamente que todos os doadores ganharão um ingresso para o show "Numanice", que vai acontecer neste sábado (8) no Estádio Nilton Santos. A campanha intitulada "Numanice tá no sangue" somou 1.600 litros de sangue em apenas dois dias.

Por conta do sucesso, a iniciativa foi estendida por mais dois dias e já tem doadores viajando de outros municípios do Rio para fazer a doação.

Em 2021, Ludmilla assumiu o papel de embaixadora do Hemorio e agora, mais uma vez, ela fortalece campanhas na instituição. Através de seu perfil no Twitter, a cantora compartilhou a marca histórica alcançada e reforçou a iniciativa para que seus fãs continuem participando. "Vamos salvar muitas vidas!", disse orgulhosa em sua publicação.

Aqueles que tiverem interesse em doar deverão comparecer a qualquer posto de coleta da instituição ou entrar em contato com o Hemorio através das redes sociais ou do telefone do Disque-Sangue, no número 0800 2820708.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)