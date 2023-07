Ludmilla distribui ingressos de evento 'Numanice' para doadores de sangue no Rio de Janeiro

Ludmilla resolveu aproveitar o grande show de "Numanice", em uma parceria com o Hemorio, para incentivar uma boa ação das pessoas. A cantora carioca está doando ingressos do show para as pessoas que forem até o Hemocentro do Rio de Janeiro doarem sangue desta quarta-feira (05) a sexta-feira (07).

Todos os que doarem sangue e preencherem o cadastro em nome da campanha da cantora ganharão um ingresso para cadeira superior de próximo show, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

"Você sabia que a sua doação de sangue pode valer um ingresso para o maior Numanice de todos os tempos? É, pois é! Em parceria com o Hemorio, eu separei algumas cadeiras no setor superior do Engenhão. Estamos lançando a campanha 'Numanice Está no Sangue'. É muito simples: vá até alguma unidade do Hemorio na cidade do Rio de janeiro entre os dias 5 e 7 de julho, informe que está doando para a campanha Ludmilla Numanice. Faça sua doação, informe seu e-mail de cadastro e pronto. Seus ingressos são para as cadeiras superiores e estão sujeitos a esgotarem. Nos vemos no dia 8, no Engenhão."

Ludmilla também divulgou a campanha em um storie para os "pedintes de ingressos". "Alô, galerinha da pedição de ingressos. Tenho uma notícia maravilhosa para vocês: vocês que ficam me pedindo ingresso para o 'Numanice', que vai acontecer agora no dia 8, presta atenção nos próximos stories. Chegou seu momento!", comentou.