Ludmilla canta 'chupa xoxot*' em Parintins e intérprete de Libras viraliza; vídeo

A cantora Ludmilla fez uma apresentação no Festival Folclórico de Parintins de 2023, realizado no estado do Amazonas, na última quinta-feira (29). No entanto, foi a interpretação em Libras durante a transmissão ao vivo do evento, promovida pelo governo estadual, que chamou a atenção das redes sociais.

O intérprete de Libras conquistou a web ao traduzir um trecho em que a música entoava a polêmica frase "chupa xoxota". Rapidamente, internautas compartilharam o vídeo e comentaram sobre o momento protagonizado pelo profissional. Confira as imagens:

"Eu já sei falar uma coisa em libras...", brincou um usuário das redes sociais. "Impossível não rir", exclamou outro. "O brasileiro não tem limite, meu caro", apontou um terceiro, evidenciando o senso de humor característico do povo brasileiro.