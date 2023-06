Ludmilla se frustra após baixa audiência de público brasileiro em feat: 'Está faltando algo'

Ludmilla recorreu ao Twitter para expressar a frustração na tarde deste domingo (18). A cantora compartilhou os números do dueto com a argentina Emilia Mernes, "No Se Ve", e lamentou que o Brasil não esteja entre os países que mais consumiram a parceria.

"Hoje me peguei vendo números e mensagens a respeito do sucesso do meu feat com a Emília, No se Ve, pelo mundo, e por mais que a gente trabalhe isso no dia a dia, parece que está faltando algo. E está! Ver o meu país nessas estatísticas", desabafou a artista. A lista compartilhada por ela inclui Uruguai, Argentina, Espanha, Paraguai, Bolívia e Chile.

Apesar de estar descontente com o desempenho do dueto em seu país de origem, Ludmilla comemorou o sucesso nos outros países e ressaltou que canta em português na parceria.

"Fico feliz e orgulhosa. A galera aqui de fora fazendo questão do nosso som, cantado na minha língua, isso é enorme! Mas o sentimento é de comemorar um gol e não achar o meu time", destacou Ludmilla, que está em Amsterdã para assistir aos shows de Beyoncé.

A cantora também afirmou que a música tem proporcionado muitas oportunidades para ela, o que a deixa animada. Ela aproveitou para sugerir que seus seguidores na rede "aproveitem esse movimento" e façam "streaming [da música] no Brasil".