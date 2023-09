Pai de Anitta parabeniza filha por premiação no VMA 2023: 'uma das mais marcantes'

O Painitto, como é conhecido Mauro Machado em meio aos fãs da cantora, parabenizou a filha pela conquista do prêmio VMA (MTV Video Music Awards). A cerimônia de premiação que aconteceu na última terça-feira, 13, em Nova Jersey (EUA) rendeu a brasileira o troféu na categoria "Melhor Clipe Latino" pela música "Funk Rave".

Em 2022, a carioca levou o troféu na categoria "Melhor Clipe de Música Latina" por "Envolver". Mas, desde que iniciou sua carreira internacional, não são raros os posts nas redes sociais de brasileiros criticando Anitta pelas músicas e clipes em inglês ou espanhol, assim como parcerias com artistas internacionais. Painitto resolveu elogiar e parabenizar a filha pela autenticidade e "genética carioca" na premiação.

De acordo com Mauro no Instagram, ele escreveu "amei esta premiação. Foi uma das mais marcantes. Está veio com as digitais dela e genética carioca em pleno EUA. Foi uma conquista onde ela foi brasileira e não precisou usar nada estrangeiro", se orgulhou.

Homenagem do Painitto para Anitta (Foto Instagram @painitto)

