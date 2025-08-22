Filho de Faustão engata romance com ex-bailarina do 'Domingão'

Rodrigo Silva é o filho mais novo do comunicador Fausto Silva, o Faustão. Recentemente, ele foi visto com a sua nova namorada, que já trabalhou com o pai como bailarina no antigo programa "Domingão do Faustão", na TV Globo. Daia de Paula e Rodrigo não esconderam a intimidade na festa promovido pelo irmão e apresentador, João Silva.

Apesar da aparição na "Festa do João", na última quinta-feira (21), a assessoria de comunicação negou que eles estejam namorando, ainda que antes tivesse confirmada a relação do casal.

Rodrigo Silva participou de uma entrevista à Quem e não poupou elogios a ex-balarina do Faustão: "Só quem sabe, sabe. Ainda estamos vendo isso aí. Ela trabalhava no balé do meu pai. É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe".

Qual a diferença de idade entre Rodrigo Silva e Daia de Paula?

Rodrigo Silva é o filho caçula de Faustão. Ele tem 17 anos. Enquanto isso, Daia de Paula já trabalhou com Fausto Silva, enquanto o apresentador esteve na TV Globo. Ela tem 34 anos.

A diferença de idade entre eles é de 17 anos. Talvez seja por isso que Rodrigo comentou: "É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai... Mistério".

