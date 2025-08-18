Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O apresentador Fausto Silva recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira (13). Ele foi transferido para um apartamento, onde continua em tratamento e sob cuidados médicos.

Nesta segunda-feira (18), o hospital divulgou um boletim médico informando que Faustão ‘apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional’.

O comunicador, de 75 anos, foi submetido recentemente a dois novos transplantes, de fígado e de rim. Faustão está internado desde 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse.

No último sábado (16), o apresentador foi extubado após ter permanecido na UTI em decorrência das cirurgias. Ao todo, desde o agravamento de seus problemas de saúde, ele já passou por quatro transplantes: um de coração, dois de rins e um de fígado.