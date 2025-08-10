Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

Estadão Conteúdo
fonte

Fausto Silva está internado em decorrência de uma infecção bacteriana e transplantes de fígado e rim (Reprodução/ Redes Sociais)

O apresentador João Silva, filho do também apresentador Faustão, fez uma homenagem de Dia dos Pais durante a estreia de sua atração no SBT, o Programa do João, na madrugada deste domingo, 10. Fausto Silva está internado em decorrência de uma infecção bacteriana e transplantes de fígado e rim.

"Eu sei o quanto eu te amo, acho que o que a gente fala todos os dias, não precisa ser dito no Dia dos Pais. É uma data que, muitas vezes, serve como um momento de reconciliar um pai com filho, a família, mas para quem se ama e fala que se ama todos os dias, é mais um dia para reforçar o que a gente fala", disse o apresentador.

Em determinado momento, pediu que a produção exibisse um vídeo em que foram lembrados momentos entre João e Faustão desde a infância, ainda bebê, passando por brincadeiras nos programas de auditório, até a sua estreia como apresentador, com algumas frases elogiosas ditas no ar de filho para pai.

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai: "Aproveitando que este domingo é uma data tão especial e importante, quero agradecer a cada um, de coração, que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado tanta energia boa e muito carinho para toda a nossa família. O meu mais sincero obrigado, do fundo do meu coração. E digo que sou muito grato de poder passar essa data celebrando ao lado dele".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/JOÃO SILVA/FAUSTÃO/DIA DOS PAIS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

TRISTEZA

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

10.08.25 16h28

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida

O papel materno, busca por igualdade, independência nas relações e outros tópicos são abordados na exposição

10.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda