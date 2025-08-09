Capa Jornal Amazônia
O que se sabe sobre a saúde de Faustão após dois novos transplantes

Segundo o último boletim médico, de 7 de agosto, a internação do apresentador Fausto Silva, de 75 anos, ocorreu inicialmente para tratar uma infecção bacteriana aguda, que foi controlada

Estadão Conteúdo

Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio.

Segundo o último boletim médico, de 7 de agosto, a internação do apresentador Fausto Silva, de 75 anos, ocorreu inicialmente para tratar uma infecção bacteriana aguda, que foi controlada.

Nesta semana, porém, Faustão foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim - procedimentos que foram feitos em sequência, na quarta-feira, 6, e na quinta, 7. Leia o boletim médico na íntegra.

Nas redes sociais, João Silva, filho do apresentador, agradeceu pelo carinho e oração dos fãs.

"Meu pai é um cara muito forte, ele inspira a todos os amigos e família", disse João Silva, em publicação no Instagram. "A gente vê que a palavra deste momento é resiliência. Agradecer a Deus por estar dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar."

Um retransplante é feito quando há necessidade de substituir um órgão previamente transplantado que parou de funcionar de forma irreversível. No caso do rim, isso significa que o primeiro órgão doado deixou de filtrar adequadamente o sangue.

Como o Estadão mostrou, entre as possíveis causas para a perda de função do rim transplantado estão a rejeição do primeiro órgão recebido pelo paciente, efeito tóxico de remédios imunossupressores, e o retorno da doença de base que levou à necessidade do primeiro transplante.

Faustão passou por transplante de coração em agosto de 2023, por apresentar insuficiência cardíaca, e recebeu um novo rim meses depois, em fevereiro de 2024.

Embora as duas cirurgias tenha sido bem sucedidas, o organismo do comunicador passou a rejeitar o novo rim pouco tempo após a cirurgia. Com isso, Faustão começou a fazer sessões de hemodiálise semanalmente.

