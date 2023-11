Nasce filha do ator Rafael Cardoso com Carol Ferraz

A terceira filha do ator Rafael Cardoso nasceu na noite desta segunda-feira, 27. A pequena Helena é fruto da relação entre o ator com a psicóloga Carol Ferraz. Rafael e Carol se relacionaram enquanto o ator estava separado da atual namorada, Vivian Linhares.

“Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha”, disse Rafael nas redes sociais ao compartilhar uma foto com Helena. O ator também é pai de Aurora, 7 anos, e Valentim, 4 anos, furtos do casamento com Mariana Bridi, atriz. Rafael e Mariana foram casados por 15 anos e, em dezembro de 2022, anunciaram a separação.

Atualmente, o ator namora a modelo Vivian Linhares, com quem viveu seu primeiro relacionamento público após o fim do casamento com Mariana. Rafael e Vivian, após dois meses juntos, terminaram em março deste ano, mas reataram o romance em agosto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)