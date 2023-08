Rafael Cardoso aparece ao lado de ex-namorada após assumir ter engravidado affair

Rafael Cardoso reapareceu ao lado da ex-namorada Vivian Linhares após assumir ter engravidado um affair. A influencer compartilhou na madrugada desta quinta-feira, 24, através do seu Instagram, um vídeo do ator brincando ao degustar uma salada com salmão. "Nem sei porque usa prato", comentou ela, brincando com o ator.

Vale relembrar que no mês de março, os dois terminaram o namoro após dois meses juntos, mas foram vistos juntos no final de julho, reforçando os rumores de que teriam retomado o relacionamento. No começo de agosto, após especulações de que ele teria engravidado a psicóloga Carol Ferraz, o ator confirmou que será pai pela terceira vez. "Ele está prestando todo apoio necessário", afirmou sua equipe em comunicado. O ator terminou em dezembro de 2022 o casamento de 13 anos com Mariana Bridi, com quem teve dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

