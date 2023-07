Atriz Jesuela Moro nega troca de mensagens com Rafael Cardoso

A atriz Jesuela Moro, de 18 anos, divulgou uma mensagem ao público no Instagram negando ser a atriz com quem o ator Rafael Cardoso teria flertado. Em mensagens divulgadas pela colunista do portal Metrópoles, Fábia Oliveira, o Rafael Cardoso flerta com uma atriz menor de idade, então com 17 anos, que ele teria contracenado alguns anos antes.

Jesuela, que está atualmente com 18 anos, foi apontada como a suposta atriz que recebeu as investidas de Rafael. Segundo Fábia, a atriz teria atuado com Rafael em "A Vida da Gente". Nas redes sociais, usuários começaram a especular que a mulher em questão seria Jesuela Moro, que interpretou Júlia na novela de Lícia Manzo.

Jesuela negou qualquer ligação com o caso. A artista ainda contou que recebeu hate de internautas e lamentou a situação. O comunicado da jovem foi publicado no feed do seu perfil oficial no Instagram.

“Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo o hate desnecessário que foi jogado em mim”, afirmou.

A troca de mensagens teria acontecido no ano passado. Quando Rafael ainda estava casado com Mariana Bridi e a moça estaria com 17 anos de idade. Até o momento, Rafael não se manifestou sobre o assunto.