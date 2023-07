Rafael Cardoso é exposto por flerte com atriz menor de idade

O ator Rafael Cardoso voltou a ter seus comportamentos expostos na internet. Desta vez uma atriz de 17 anos, com quem o ator contracenou quando ela tinha seis anos, mostrou imagens das conversas em que o artista flerta insistentemente. Na conversa Rafael investe na menina menor de idade. As mensagens foram trocadas pelo direct do Instagram no ano passado.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Além de flertar com uma menor de idade, Rafael Cardoso estava casado com Mariana Bridi. Os dois terminaram o casamento de 15 anos em dezembro de 2022.

Rafael começa dizendo que a jovem está linda e destaca que ela era muito pequena quando os dois trabalharam juntos na novela "A Vida da Gente", em 2011. A atriz fala que tinha apenas seis anos na época. Rafael se mostra apreensivo sobre ser ela mesma quem cuida das próprias redes sociais e pede para vê-la para ter a confirmação.

“Fico com medo. Vai saber… Deixa eu te ver só para confirmar? Estou na Fazenda, acordei agora”, diz Cardoso. A moça nega e conta que a mãe está dormindo ao lado, mas Rafael insiste. “Deixa só eu ver se é você, vai no banheiro”, pede o ator. Ele em seguida alerta a menina para apagar as mensagens. “Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda (risos)”, completa.

A a jovem de 17 anos envia uma foto ao artista. “Linda. Tá no quarto? Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro”, escreveu. Logo em seguida, Rafael Cardoso envia um vídeo “bomba” para a menina e volta a demonstrar apreensão caso alguém veja o conteúdo das mensagens trocadas entre eles. “Fico assim pois esse povo é foda. Se assessoria pega, vai falar merda”, pontuou.

A menina tranquiliza o ator explicando que as mensagens em “modo temporário” apagam sozinhas. Ele então relaxa. Rafael pede que a jovem grave um vídeo falando o nome dele, porém a moça alega que precisa dormir.

Apesar de ser considerado imoral, o flerte de Rafael Cardoso com a jovem de 17 anos não é um crime, já que Justiça entende que a pessoa maior de 14 anos já tem capacidade de consentimento.