Veja quem é a sobrinha trans de Roberta Close que viveu affair com Caio Blat e expôs Rafael Cardoso

Gabrielle Gambine está entre um dos nomes mais citados nos últimos dias ao expor as mensagens que recebeu de Rafael Cardoso depois que o ator compartilhou um vídeo com um comentário homofóbico feito por um humorista, criticando a roupa usada por João Guilherme recentemente na Semana de Moda de Paris. O nome da atriz e modelo transexual também já havia ocupado o noticiário quando foi revelado pelo site Extra seu affair com Caio Blat.

Gabrielle Gambine tem 24 anos e foi "descoberta" em janeiro de 2019 quando começava a fazer sucesso no mundo da moda e também, obviamente, por ser sobrinha de Roberta Close, modelo também transexual que virou um ícone a partir dos anos 1980. Nascida no Rio, mesma cidade da tia famosa, ela começou sua transição por volta dos 18 anos e, em abril de 2019, conseguiu sua nova certidão de nascimento que trazia o gênero feminino e seu novo nome. A conquista foi celebrada no Instagram por ela na época.

Com 1, 81m de altura, Gabrielle , que é filha de um dos irmãos de Roberta Close, já trabalhou como modelo para diversas marcas, estrelou campanhas e participou de desfiles importantes como os da São Paulo Fashion Week. Recentemente, ela lançou sua primeira coleção de moda praia. Em 2021, ela teve sua primeira experiência como atriz e ganhou o papel de uma modelo na novela "Verdades secretas 2".

Segundo a modelo, "busco identificação com marcas que me proporcionem representatividade. A arte me dá oportunidade de me expressar, ressignificar e falar sobre minhas questões, coisas que me atravessam e o presente”, concluiu.

Confira mais fotos de Gabrielle Gambine:

