Casado com Luisa Arraes, Caio Blat estaria com sobrinha trans de Roberta Close, diz site

Durante uma interação com o público do espetáculo "Manifesto Transpofágico", no Rio de Janeiro, Caio Blat revelou que viveu um relacionamento com uma mulher transexual, porém sem revelar sua identidade. Logo após essa confissão, o ator foi visto com Gabrielle Gambine, modelo e atriz trans, sobrinha de Roberta Close. Caio mantém desde 2017 um casamento em casas separadas e não monogâmico com a também atriz, Luisa Arraes.

O ator e Gabrielle chamaram atenção de pessoas que estavam passeando em um shopping na Barra, ao entrarem num cinema. Segundo uma fonte do site Extra, o clima era de romance: “Não foi um encontro de amigos. Era um date”. Outra pessoa ligada a Gabrielle acabou confidenciando que Caio e a sobrinha de Roberta Close esticaram o cineminha num jantar a dois. Tanto Gabrielle quanto Caio se seguem no Instagram e têm amigos em comum.

Gabrielle Gambine está solteira desde terminou o relacionamento com o modelo Jonathan Ferreira. O relacionamento dos dois foi, inclusive, inspiração para a trama de Michelly e Henrique, personagens de Gabrielle Jolie e David Reis em “Bom sucesso”. Já Caio Blat, afirmou em uma entrevista, de agosto de 2022, que tanto ele quanto Luisa costumam "dar umas escapadas".

