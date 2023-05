Durante espetáculo, Renata Sorrah diz ser bissexual e Caio Blat revela romance com mulher trans

Os atores Renata Sorrah e Caio Blat estiveram na plateia do espetáculo "Manifesto Transpofágico", protagonizado pela atriz trans e ativista Renata Carvalho.

Nesta segunda-feira, 08, em determinado momento, a protagonista desceu do palco seminua e anuncia: "Precisamos normatizar o corpo trans". Em conversa com o público, ela pergunta quem era bissexual. Renata Sorrah, sentada na segunda fila do teatro, levantou o braço, assim como a atriz Débora Lamm.

VEJA MAIS

Em seguida, Renata Carvalho questionou quem dos presentes já havia se envolvido com uma mulher transexual. Acompanhado da mulher Luisa Arraes, Caio Blat se manifestou. O ator revelou ter vivido um romance com uma trans. Curiosa, Renata quis saber como tinha sido a reação das pessoas próximas. “Tiveram inveja de mim", disse Caio, que foi aplaudido.