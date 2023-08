Cogitando largar a carreira, Rafael Cardoso se isola em fazenda após engravidar psicóloga

Rafael Cardoso vive tempos difíceis. Após se envolver em diversas polêmicas no último mês, ele decidiu dar um tempo na carreira e, segundo confidenciou a amigos, quer "fugir de confusão" e se afastar das redes sociais. O ator resolveu também deixar o Rio de Janeiro e está morando em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. "Não sou mais ator", chegou a dizer ele, num tom de desabafo, a uma pessoa próxima.

A última polêmica envolvendo o nome dele veio à tona na semana passada, quando foi revelado que o galã engravidou a psicóloga Carol Ferraz, que mora no interior do Rio, onde ele possui uma fazenda. Rafael tem prestado todo apoio à moça e até viajou para encontrar a família dela, no Mato Grosso do Sul. E por lá ficou. Os dois também foram vistos comprando enxoval do bebê.

Em julho, o ator se envolveu em outra polêmica ao compartilhar um vídeo do humorista Nego Di em que o ex-BBB propaga falas homofóbicas e preconceituosas sobre João Guilherme, após o ator surgir usando cropped. "Estou contigo", escreveu Rafael na legenda do postagem.

Logo depois, ele foi exposto pela sobrinha transexual de Roberta Close, que afirmou na web ter recebido cantadas do ator enquanto ela ainda estava casado com Mari Bridi, de quem se separou em dezembro do ano passado. "Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque", postou Gabrielle Gambine nas redes sociais.

