Fernando Zor passa por cirurgia no ombro e tranquiliza fãs: 'Está tudo certo'

O cantor sertanejo Fernando Zor, de 40 anos, precisou passar por uma cirurgia no ombro na terça-feira, 15. Nas redes sociais, o integrante da dupla Fernando & Sorocaba compartilhou um vídeo direto do hospital explicando o procedimento e acalmando os fãs sobre seu estado de saúde.

"Está todo mundo me perguntando o que aconteceu. Fiz uma cirurgia no ombro, tá? Está tudo certo, nada agressivo, nada preocupante", disse o artista.

Segundo ele, a operação foi realizada após um período de dores na região.

Fernando não deu detalhes sobre o tempo de recuperação nem quando deve retornar aos palcos. No entanto, garantiu que a equipe médica cuidou bem do caso: "Uma equipe bacana colocou meu ombro no lugar. Está tudo certo", reforçou.

A dupla Fernando & Sorocaba está atualmente rodando o Brasil com o projeto Churrasco On Fire, que une show sertanejo e experiência gastronômica.

Além das apresentações ao vivo, o evento oferece uma seleção de carnes nobres e acompanhamentos inclusos.

A próxima edição está marcada para o dia 26 de abril, em Araçatuba, no interior de São Paulo.